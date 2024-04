Milano non vuole fermarsi: "Sfruttiamo l’entusiasmo"

Vincere aiuta a vincere, intanto si deve prendere questo l’Olimpia dalla sua serata speciale contro la Virtus Bologna nella quale ha celebrato anche il “guerriero“ Mason Rocca. Probabilmente non servirà per riuscire a passare alla seconda fase di Eurolega, ma sicuramente serve a prendere fiducia in vista di quelli che saranno i playoff italiani. Per il momento nei confronti diretti l’Armani era sempre sembrata un passo indietro, questa volta invece ha nettamente battuto l’avversario su tutti i fronti facendo un enorme balzo in avanti.

"È stata una bella partita - ha commentato coach Ettore Messina -, devo complimentarmi con i miei giocatori perché l’hanno affrontata con grande intensità per quasi tutto il suo svolgimento, sia in difesa che in attacco. Davvero una bella prova, molto incoraggiante per quello che sarà il futuro della stagione". L’allenatore biancorosso parla soprattutto del futuro italiano, perchè è conscio che la situazione in Europa è legata davvero ad un filo sottilissimo. Il fatto che i biancorossi debbano vincere sul campo del Maccabi Tel Aviv (a Belgrado a porte chiuse, si giocherà al Pionir) è la cosa più semplice, il problema è che allo stesso tempo l’Efes Istanbul dovrebbe perdere in casa con la già eliminata Stella Rossa Belgrado, come il Partizan Belgrado dovrebbe fermarsi tra le mura amiche contro l’altrettanto eliminata Valencia. "Le chances sono quasi inesistenti, ma in ogni caso spero che questa gara ci dia fiducia ed entusiasmo per il resto della stagione, per i playoff del campionato italiano".

I milanesi tornano in campo già oggi per la Serie A in un turno davvero interessante perchè al Forum arriva Trento, ma a Venezia sarà in campo Bologna con la triade al secondo posto che dunque sarà certamente modificata continuando l’inseguimento su Brescia in un finale di stagione tutto da giocare per acquisire il fattore campo. Si gioca alle 19 ancora al Forum con applauso assicurato per i due ex sul campo Biligha e Alviti bi-campioni nelle ultime stagioni, come coach Galbiati cresciuto nelle giovanili milanesi prima di fare il grande salto. Per Messina ci sarà da osservare il turnover con la possibilità anche di provare per la prima volta il nuovo arrivato Denzel Valentine, mentre Trento è decisamente in emergenza perchè, dopo aver perso Ellis e Udom, da questa settimana sarà anche senza Grazulis fino al termine della stagione.