Milano non molla: batte Trento e si porta sull’1-1

L’Allianz Milano finalmente è riuscita nell’impresa di battere l’Itas Trentino, l’unica squadra con cui in questa annata non aveva mai vinto. In un match non adatto ai deboli di cuore, sono i lombardi a vincere ai vantaggi del quinto set. Ora, la serie, che mette in palio un posto in Champions è in perfetta parità e si torna in campo mercoledì.

"Ci eravamo detti di provare a vincere – spiega Paolo Porro – perché la Coppa è un obiettivo e Trento è alla nostra portata, possiamo giocarcela con tutte le nostre forze. Siamo stati, in gara 2, bravi a rimanere concentrati e a vincere, possiamo migliorare ancora tanto". Milano era partita bene, vincendo il primo set, smarrendosi nel secondo e ritrovandosi nel terzo.

Il quarto è stato il parziale più combattuto: Trento, con di nuovo Sbertoli alla regia, ha riaperto l’incontro trascinando i meneghini al tie break. Nel quinto set sembrava tutto perso, con l’Allianz sotto di diversi punti: la squadra di Roberto Piazza (nella foto) è rimasta concentrata, ha approfittato dei tanti errori dei nove metri degli avversari e si è regalata gara 4 davanti.

Giuliana Lorenzo