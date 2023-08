Milano, la vittima dello stupro di gruppo e il branco conosciuto a Riccione: “Mi hanno preso a bastonate”

Milano, 31 agosto 2023 – Il primo incontro a Riccione con quel gruppo di ragazzi. Il dormitorio di fortuna negli spogliatoi di un ex centro sportivo abbandonato in zona San Leonardo. E la violenza di gruppo a settembre. E' la ricostruzione che la vittima, una minorenne italiana, ha fornito in audizione protetta agli investigatori della Squadra mobile, mettendo a verbale dichiarazioni che il gip ha ritenuto "genuine, non contraddittorie e molto dettagliate". L'adolescente ha raccontato di aver conosciuto i giovani a Riccione qualche mese prima e di averli seguiti a Milano, dove la notte trovavano riparo in una struttura dismessa.

Da corso Como a San Leonardo

Il giorno della violenza, la minorenne ha riferito di aver reincontrato quei ragazzi in corso Como e di essersi nuovamente recata con loro nello stesso centro sportivo abbandonato: evidentemente, pensava di non avere nulla da temere, anche se in precedenza uno di loro, uno dei due minorenni indagati a piede libero, l'aveva minacciata con un coltello. Al mattino, al suo risveglio, la ragazza ha sentito i giovani parlare in arabo; poi hanno tentato un approccio sessuale, al quale la vittima si è opposta, e a quel punto hanno iniziato a picchiarla, prima con un bastone e poi a mani nude. Quindi la brutale violenza di gruppo.

Le indagini

Nel corso della seconda audizione, avvenuta a febbraio, la vittima ha visionato le immagini e i video registrati dagli investigatori durante un sopralluogo all'ex centro sportivo: ha riconosciuto il campo, attraversato dopo aver oltrepassato una recinzione, una porta nera vicino agli spogliatoi e la scritta "We love football" su un tavolino.