Milano ko in Trentino. E domani si replica

Inizia in salita il percorso dell’Allianz Milano nei playoff per il terzo posto. I lombardi si sono infatti arresi, in gara 1, per 3 set a 2 contro l’Itas Trentino, unica squadra quest’anno mai battuta. Un peccato per Milano che si era ritrovata avanti 2 a 1, prima di subire la rimonta dei padroni di casa, privi del regista Riccardo Sbertoli (utilizzato solo come cambio al servizio) e di Daniele Lavia (al suo posto Magalini), che si è fermato per una lesione di basso grado del retto addominale. Out anche l’ex di turno Matey Kaziyski, che nel riscaldamento ha riscontrato un disturbo muscolare alla gamba sinistra. Non sono bastati i 24 punti del belga Ferre Reggers, top scorer ma spesso falloso al servizio e nemmeno gli attacchi di Ishikawa, leggermente in calo rispetto all’inizio dei playoff scudetto.

A fare la differenza sono stati i muri punto di Trento, 16, contro i 7 dei meneghini e le giocate dell’opposto Kamil Rychlicki, MVP della serata. "Credo sia stata comunque una bella partita – spiega il libero Damiano Catania - pur fatta di alti e bassi. Anche dall’altra parte ci sono dei grandi giocatori. Abbiamo fatto meglio la fase break e faticato invece sul cambio palla. Nel quarto set ci sono state due decisioni arbitrali discutibili sulle quali ci siamo un po’ innervositi. Si tratta di qualcosa che non si deve fare mai. Poi nel tie-break abbiamo avuto i palloni per rientrare ma non siamo riusciti e alla fine quelle quattro azioni hanno fatto la differenza". Cancellato questo passo falso, bisogna ritrovare le energie e la giusta dose di tranquillità per giocare alla pari, davanti al proprio pubblico, gara 2.

Il match è in programma domani alle 20.30: pareggiare la serie significherebbe almeno garantirsi un eventuale quarto re-match tra le mura dell’Allianz Cloud. La sfida mette in palio non solo il posto finale in classifica di Superlega 2023/24, ma l’accesso alla Champions League del prossimo anno. La perdente, invece, andrà a disputare la Cev Cup, seconda coppa europea per importanza.

Giuliana Lorenzo