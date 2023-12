Milano, incendio in centro: furgone distrutto dalle fiamme

Milano, 19 dicembre 2023 – Fiamme fuori dalla Facoltà di Scienze Politiche, in pieno centro a Milano. No, non siamo tornati ai tempi delle violente contestazioni studentesche e nemmeno a quelli delle occupazioni, ovviamente e rigorosamente con la “kappa”.

Ad incendiarsi, molto più prosaicamente, un furgone bianco che è andato a fuoco in via Mascagni, l’entrata secondaria della Facoltà di Scienze Politiche – quella di servizio, generalmente utilizzata da fattorini, corrieri e artigiani – il cui ingresso principale, al contrario, dà su via Conservatorio.

Ad essere completamente distrutto dalle fiamme, appunto, un furgone bianco che l’autista, ha parcheggiato appena ha visto uscire del fumo dal cofano. Il tempo di accostare e chiedere un estintore in un bar lì a fianco ed ecco scoppiare un incendio domato solo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto una ventina di minuti dopo insieme agli agenti di polizia locale.

Nessun ferito e nemmeno intossicato. Il furgone invece sarà da demolire perchè completamente distrutto nel rogo.