Milano, in centinaia affollano piazza San Babila in favore della Palestina: disagi per il traffico e linee deviate

Non conoscono fine le manifestazioni che da mesi affollano le strade di Milano in favore del popolo palestinese. Sabato pomeriggio centinaia di persone hanno sfilato per le vie del centro e occupato piazza San Babila sventolando bandiere e portando striscioni per chiedere la fine della guerra tra Israele e Hamas che ha già causato più di 28 mila morti nella Striscia di Gaza.

Il corteo a Milano ha percorso anche corso Venezia, viale Majno, piazza Tricolore, corso Concordia e piazza Risorgimento, impattato sulla circolazione dei mezzi pubblici. L’Azienda trasporti milanesi (Atm) ha informato che a causa del corteo alcune linee sono state interrotte o deviate.

La manifestazione che ha sfilato per le vie del centro di Milano (Ansa/Paolo Salmoirago)

Di seguito, le indicazioni sulle modifiche alla viabilità comunicate da Atm:

Tram 9. Non fa servizio tra via Nino Bixio e piazza Cinque Giornate. In alternativa usate M1 tra Porta Venezia e Lima + bus 60.

Tram 19. Non fa servizio tra via Nino Bixio e piazza Cinque Giornate. In alternativa usate M1 tra Porta Venezia e Lima + bus 60.

Le vetture delle linee 85 e 94 tornano a viaggiare sui loro soliti percorsi. Considerate maggiori tempi di viaggio e attese più lunghe del solito alle fermate.