Milano, il presidio in Largo Cairoli per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

10:47

Sala dal palco contro la violenza sulle donne: "Spero che la morte di Giulia abbia smosso coscienze. Mai visto questa mobilitazione"

"C'è da sperare che quest'ultimo omicidio di Giulia possa dare una svolta. Ci sono dei segni perché non ho mai visto così tanta mobilitazione, la sua morte speriamo abbia portato almeno a questo cioè una sveglia delle coscienze collettive definitiva. Anche la politica deve sapere da che parte sta. Vedo degli atteggiamenti e delle strumentalizzazioni davvero inaccettabili, chi non arriva a comprendere non è in grado di rappresentare i cittadini. Quando la politica scade in volgarità non è tollerabile". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arrivando alla manifestazione di Milano per il 25 novembre. "Sono in piazza per dire - ha aggiunto - che la violenza contro le donne è solo aumentata in questo periodo storico. Il recente assassinio di Giulia ne è la dimostrazione, però la cosa che siamo purtroppo costretti a rilevare è che la condizione femminile anche con tutti i richiami e le manifestazioni è peggiorata. Da una recente analisi il 37% delle donne in Italia non ha un conto corrente ed è più o meno pari a 8mila euro all'anno la differenza di stipendio tra un uomo e una donna. Da fare c'è ancora molto. Mi pare che questo ultimo assassinio abbia dato davvero una scossa: io sono qua per dire che anche se qualcuno ironizza penso che il patriarcato esista eccome ne siamo intrisi, io stesso lo sono. Quindi ci sarebbe da chiedere scusa e da dire che da oggi in poi facciamo del nostro meglio per evitare atteggiamenti patriarcali", ha concluso.