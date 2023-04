Milano Calvairate, gli prende le mani e se le mette sul seno, offrendo sesso: lui rifiuta ma il Rolex è sparito

Milano – Si è avvicinato all'uomo, gli ha preso le mani e le ha appoggiate sul suo seno, offrendogli una prestazione sessuale a pagamento. Lui ha rifiutato, ma dopo qualche minuto si è accorto che il vero motivo di quelle avance era un altro: al polso sinistro non aveva più il Rolex da 15mila euro. A quel punto, al sessantasettenne non è rimasto altro da fare che chiamare il 112 e segnalare il furto con destrezza alla polizia. L'episodio è andato in scena alle 16.30 di giovedì in via Monte Velino, a due passi dall'area dell'Ortomercato.

L'incontro in strada

L'uomo ha riferito agli agenti delle Volanti che una sconosciuta si è avvicinata a lui mentre stava facendo una passeggiata con un amico: senza troppi giri di parole, la donna lo ha preso per le braccia e se l'è portate al petto, facendogli chiaramente capire le sue intenzioni. Il sessantasettenne, colto di sorpresa, si è ritratto subito, e a quel punto la donna si è allontanata, salendo poi a bordo di una macchina guidata da un uomo.

La denuncia

Qualche minuto dopo, l'uomo si è accorto che gli mancava il suo orologio modello Gmt Master 2 del valore di circa 15mila euro e ha chiamato la polizia. La tecnica messa in atto in via Monte Velino è stata usata più volte nel recente passato: di solito, una donna si avvicina a un anziano, gli prende il polso con qualche pretesto (per ringraziarlo per un'informazione ricevuta o fingendo una vecchia conoscenza) e gli sfila il cronografo senza che il proprietario se ne accorga, con un complice che attende in macchina per la fuga.