Milano, 25enne trovato in via Giambellino con ferite su tutto il corpo

Milano – A terra, con ferite sparse su più parti del corpo. Sul marciapiedi, una scia di sangue e cocci di vetro. Così è stato trovato questa notte poco prima delle 3.30 in via Giambellino 115 un uomo, subito trasportato al San Carlo in codice giallo poi tramutato in rosso anche se al momento non risulta essere in pericolo di vita. È un marocchino di 25 anni, irregolare e con precedenti di polizia.

A notarlo è stata una Volante che perlustrava la zona e che ha subito chiamato i soccorsi. L'uomo è stato colpito con tutta probabilità con una bottiglia rotta; fendenti che lo hanno ferito alla tibia sinistra, alle braccia e sul lato destro del collo. La scia di sangue portava dritta a un punto vicino alla Scuola dell'Infanzia comunale ora in disuso di largo Scalabrini.

È possibile che il 25enne sia stato ferito durante una lite scoppiata vicino alla struttura, per poi allontanarsi e accasciarsi in via Giambellino. Dentro l'edificio sono state trovate altre tracce di sangue ma all'arrivo della polizia non c'era nessuno. Sono in corso le indagini della Questura per ricostruire l'accaduto, anche con l'aiuto delle telecamere della zona, e individuare l'aggressore.