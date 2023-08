Milano, fermato per un controllo dà in escandescenza e aggredisce poliziotto: 29enne bloccato con taser

Milano, 18 agosto 2023 – Sorpreso in strada senza documenti, è stato accompagnato in Questura per l'identificazione ma ha dato in escandescenze negli uffici di via Fatebenefratelli aggredendo pure un poliziotto. Per placare la sua furia, gli agenti hanno dovuto usare il taser. Alla fine l'uomo, marocchino di 29 anni, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e irregolare sul territorio, è stato arrestato per danneggiamento aggravato e lesioni.

Alle 19.40 una Volante lo ha fermato in strada, in via Melchiorre Gioia, per un controllo e trovandolo senza documenti lo ha accompagnato in Questura. Mentre era in attesa del fotosegnalamento, l'uomo ha però iniziato a urlare e ha poi danneggiato i vetri del portoncino blindato e delle finestre. I poliziotti presenti hanno cercato di calmarlo ma senza risultato, anzi uno è stato aggredito e ha poi riportato 2 giorni di prognosi. Il ventinovenne è quindi stato fermato con il taser e poi arrestato.