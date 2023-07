Milano, le donne che si sentono in pericolo avranno uno sconto sul monopattino per tornare a casa

Milano – Voi Technology, l’azienda dei monopattini in sharing, e l’associazione no profit DonneXStrada uniscono le forze per aumentare la percezione di sicurezza delle donne in particolare nelle ore notturne.

Voi si è impegnata a organizzare, per i prossimi 12 mesi, aree di parcheggio “rosa“ che vanno ad aggiungersi ai punti viola di aiuto di DonneXStrada. Queste aree di sosta, già funzionanti, sono localizzate vicino alle aree della movida notturna.

Nel dettaglio, fra le 22 di venerdì e le 5 del mattino di sabato e fra le 22 di ogni sabato e le 5 del mattino di ogni domenica, Voi renderà sempre disponibili almeno due suoi monopattini, dal riconoscibile color rosa corallo, per gli spostamenti di donne che volessero essere certe di rientrare in sicurezza a casa o che dovessero sentirsi minacciate da situazioni di possibile molestia all’interno o all’uscita dei locali.

"Ciò significa che Voi Technology – si legge nella nota dell’azienda – organizza operazioni di logistica continuativa durante la notte, in queste aree, per accertarsi che siano disponibili monopattini".

In particolare, i parcheggi rosa saranno posizionati nei pressi dei Navigli e della Darsena, di corso Sempione e dell’Arco della Pace, di piazza 25 aprile e corso Como, a Moscova e in Porta Venezia. Inoltre da ieri e tutte le notti, non solo durante i weekend, fra le 22 e le 5 del mattino, è attivo il servizio di scontistica di Voi per chi dovesse sentirsi in una situazione di pericolo: inserendo nell’app Voi il codice “DONNEXSTRADA”, la corsa avrà uno sconto del 20%.