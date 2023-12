Milano Design Week, via al bando comunale. Privilegiati i progetti che eliminano le auto

In vista dell’edizione 2024 della “Milano Design Week”, in programma dal 15 al 21 aprile, il Comune ha lanciato un avviso pubblico finalizzato a raccogliere proposte di progetti e iniziative di interesse pubblico a tema Design nelle sue diverse accezioni, da inserire nel palinsesto ufficiale della manifestazione.

Nel bando si legge che "possono presentare proposte soggetti pubblici o privati tra cui si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: imprese, associazioni, fondazioni, liberi professionisti, istituzioni e altri soggetti costituiti nei termini di legge".

Saranno considerate di particolare interesse per l’amministrazione, le proposte che: prevedano attività rivolte ai giovani e alle giovani designer, che favoriscano la loro partecipazione alla Milano Design Week e che diano visibilità ai loro progetti; adottino soluzioni di economia circolare mediante il riuso di materiali precedentemente utilizzati eo attraverso la collaborazione con fornitori locali specializzati nella raccolta e nel riuso degli allestimenti; adottino soluzioni logistiche, organizzative e di comunicazione per minimizzare l’utilizzo di auto private e favorire l’uso dei mezzi pubblici e la mobilità ciclabile e condivisa; adottino soluzioni per garantire la piena accessibilità alle persone portatrici di disabilità sensoriali e motorie.

Le proposte potranno essere presentate entro i seguenti due termini di scadenza: entro le 17 del prossimo 31 gennaio, se la proposta prevede il rilascio di autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico, pubblico spettacolo o somministrazionevendita; entro le 17 del 29 febbraio negli altri casi.

M.Min.