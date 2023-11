Milano, come sarà l’albero di Natale in Piazza Duomo

L’albero di Natale in Piazza Duomo quest’anno sarà olimpico. Sì, il tradizionale abete illuminato posizionato sul sagrato sarà decorato con loghi e immagini riguardanti i Giochi invernali Milano-Cortina 2026. Un’operazione di immagine che punta a rendere l’evento a Cinque Cerchi ancora più noto a milanesi e non solo. Ad annunciare che l’albero natalizio sarà olimpico è stato, ieri, il direttore della Comunicazione Fondazione Milano-Cortina Andrea Monti durante la commissione Olimpiadi del Comune.

Monti ha anticipato che l’inaugurazione dell’albero è prevista per il prossimo 6 dicembre, "nel pomeriggio", il giorno prima di Sant’Ambrogio, come da tradizione tutta meneghina: "Siamo ancora in fase di preparazione, ma l’albero avrà i simboli di Milano-Cortina, dell’Olimpiade e sarà un omaggio alle medaglie olimpiche invernali italiane. Sarà inoltre accompagnato da una breve ma intensa campagna pubblicitaria sulle piattaforme del Comune, in via di approvazione". L’albero olimpico sarà sponsorizzato ma l’azienda che si è resa disponibile a finanziare l’allestimento natalizio all’ombra della Madonnina è ancora top secret.

Il presidente della commissione Olimpiadi 2026 del Comune, Alessandro Giungi, ieri ha sollecitato sul tema i responsabili della Comunicazione dei Giochi invernali – Monti e Luca Casassa – ma i due sono partiti in slalom e hanno rimandato la risposta a una comunicazione ufficiale concordata con Comune e azienda interessata. Sempre in tema natalizio, sabato aprirà il “Villaggio delle Meraviglie - Milano Christmas Village“ ai Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia. La Casa di Babbo Natale, l’Albero giostra, le attrazioni natalizie, le animazioni degli Elfi e il Mercatino degli Elfi con i sapori tipici delle feste rallegreranno le festività di bambini e famiglie fino al 7 gennaio, con ingresso libero e momenti di intrattenimento gratuiti.