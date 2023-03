Milano, capitale della ketamina Nuovi stupefacenti scovati nelle fogne Più cocaina, sparisce il mefedrone

di Simona Ballatore Aumenta il consumo di ketamina a Milano, che spicca tra le città europee in cui è più diffusa: lo dice l’analisi delle acque di scarico. Dove si rintracciano pure più cocaina e cannabis, fanno capolino nuove sostanze psicoattive come il 3-Mmc - che sta per 3-Metilmethcathinone - mentre ne spariscono altre, come il mefedrone. La presenza di ketamina nelle acque reflue milanesi da dieci anni è sotto la lente del Laboratorio di Indicatori epidemiologici ambientali dell’istituto Mario Negri. Da quest’anno compare per la prima volta nello studio europeo del gruppo Score (Sewage Analysis CORe group Europe) in collaborazione con l’Agenzia Europea per il Monitoraggio delle Dipendenze. Confrontando i dati delle città europee, a Milano il consumo di ketamina non solo è cresciuto ma si fa più massiccio. Il farmaco anestetico, utilizzato in veterinaria e anche nella medicina umana, si è man mano diffuso nel mercato della droga. "Il nostro gruppo lo monitora da molti anni a Milano - spiega Sara Castiglioni, ricercatrice del Mario Negri a capo del laboratorio Indicatori Epidemiologici Ambientali -: c’è stato un aumento dal 2020 al 2022, ma era già presente nelle analisi del 201314. Per dare un dato indicativo, nel 201314 era stato...