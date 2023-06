Milano, possibili temporali: emanata l’allerta gialla

Milano – Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un'allerta gialla (rischio ordinario) per possibili temporali a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 15 giugno. L'allerta resta in vigore fino alle prime ore della mattinata di domani. Lo comunica Palazzo Marino. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Meteo, le previsioni per le prossime ore

La circolazione depressionaria sulla penisola italiana è in spostamento verso est e lascia sull'arco alpino un flusso settentrionale progressivamente più stabile. Fino a venerdì resta, quindi, la possibilità di rovesci e temporali isolati sui rilievi, più marcata ad est, in possibile discesa alla pianura in serata. Queste le previsioni del bollettino meteo di Arpa Lombardia: sulla Lombardia, domani, cielo sereno o poco nuvoloso, ma con sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore centrali della giornata, più marcato sui rilievi e i settori orientali. Possibili isolati rovesci da metà giornata sui rilievi Alpini e Prealpini centrorientali, in possibile discesa sulla pianura nel tardo pomeriggio-sera. Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime in lieve, ma diffuso aumento. In pianura minime tra 14 e 16 gradi, massime tra 27 e 30 gradi.