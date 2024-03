Allerta gialla confermata a Milano fino a domani: consigli e numeri utili

Milano, 3 marzo 2024 – Prosegue il maltempo su Milano e la Lombardia così come fino alle prime ore della mattinata di domani, lunedì 4 marzo, l'allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia.

Il vortice depressionario proveniente dalla Penisola Iberica favorirà instabilità, con piogge deboli diffuse oggi e in intensificazione nella giornata di domani, lunedì 4 marzo, sui settori occidentali, meno consistenti sui rilievi e parte orientale mentre i venti rinforzeranno significativamente da est per tutta la giornata.

Fino alla mattinata di lunedì piogge diffuse in pianura da deboli a moderate, quindi in esaurimento con ampie schiarite fino al pomeriggio di martedì, quando una nuova ondulazione depressionaria in rapido spostamento sul sud della Francia favorirà nuove precipitazioni.

La raccomandazione è quella di chiamare solo per segnalazioni di emergenza e per chiedere un intervento immediato. È possibile parlare direttamente con un operatore della Centrale Operativa anche attraverso le colonnine SOS presenti in numerosi parchi cittadini.

Fiumi sotto osservazione

Per questo il Centro Operativo Comunale (Coc) di Milano della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi d’emergenza in città. Osservato speciale è anche il tratto mantovano del fiume Secchia, interessato da un’onda di piena, che però – avverte il Centro di Monitoraggio rischi Naturali della Lombardia – non dovrebbe raggiungere livelli allarmanti.

