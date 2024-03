Maltempo in Lombardia: allerta meteo gialla. Milano: monitorati Seveso e Lambro

Milano – La breve tregua è finita. Un’altra giornata di maltempo in Lombardia, con piogge intense su tutta la regione. Ieri la sala della Protezione civile ha emesso un’allerta gialla rischio idrogeologico e rischio idraulico. A Milano il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Allerta meteo Lombardia

Le previsioni meteo

Per la giornata di oggi sono previste sulla Lombardia precipitazioni in generale deboli e a carattere sparso, a tratti moderate e più continue sui settori prealpini e di alta pianura occidentali. Nel complesso delle 24 ore, sono attesi accumuli tra 5-20 mm su settori prealpini e di pianura centro-orientali, tra 15-30 mm su quelli occidentali e Appennino. Scarsi gli apporti sulle Alpi, al più fino a 10-15 mm su Retiche Centrali e Occidentali.

La fase più intensa delle precipitazioni sarà maggiormente probabile nella seconda metà del giorno e soprattutto in serata, in particolare su Laghi e Prealpi Varesine e Nodo Idraulico di Milano. Quota delle nevicate generalmente compresa tra 1500-1700 metri, possibile a quote fin verso i 1400 metri in serata su Alpi e Prealpi Occidentali.