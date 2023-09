Milano, accoltellato alla spalla e al pube mentre passeggia con mamma e fidanzata: 34enne grave in ospedale

Milano, 3 settembre 2023 – Notte di violenza a Milano. Un 34enne peruviano è stato aggredito da un gruppo composto da 30-40 persone e colpito con un'arma da taglio mentre si trovava in compagnia della madre, della fidanzata e del cugino. L’aggressione è avvenuta in via in via Bisceglie, intorno all’1,30 della notte tra sabato e domenica. Due i fendenti sferrati alla vittima, uno alla spalla e l’altro al pube.

I soccorsi

Soccorso dagli operatori del 118, intervenuti con ambulanza, il 34enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo, dove i medici lo hanno sottoposto a un'operazione chirurgica d’urgenza. Sul posto sono anche intervenuti gli agenti della polizia, allertati dalla struttura sanitaria. Gli aggressori si erano già allontanati facendo perdere le proprie tracce. Secondo una prima ricostruzione sembra che gli aggressori, in evidente stato di ebbrezza, fossero già in lite fra loro, quando lo hanno colpito.

L’altra aggressione

Un altro uomo, di 21 anni, è stato accoltellato ieri sera a Milano, in via Melchiorre Gioia ad angolo con viale Sturzo. La vittima, un ragazzo egiziano è stato aggredito da un uomo, probabilmente connazionale. Il 21enne, che al momento è ricoverato al Niguarda in gravi condizioni, era insieme ad altre cinque persone quando, senza alcun apparente motivo, è stato avvicinato dall'aggressore e colpito con un fendente allo stomaco. All'arrivo della polizia sul posto, intorno alle 21, l'uomo si era già allontanato.