Milano: accoltellato in strada dopo lite, grave diciannovenne egiziano

Accoltellamento in via Spallanzani, a Porta Venezia, ieri poco prima delle 20. Il ferito è un ragazzo egiziano di 19 anni che è stato colpito da un fendente alla schiena da un altro giovane, presumibilmente di origine nordafricana. Ora si trova in gravi condizioni, in prognosi riservata all’ospedale Niguarda.

La vicenda è ancora tutta da ricostruire ma stando a quanto emerso la lite è scoppiata in via Lazzaro Spallanzani all’angolo con via Omboni per motivi da chiarire. All’improvviso, il diciannovenne è stato colpito alla schiena e si è accasciato. L’aggressore è fuggito mentre il ferito è stato soccorso da un altro connazionale che lo ha accompagnato fino in piazza Santa Francesca Romana, a poche decine di metri, dove ha chiesto aiuto. Immediato l’arrivo dell’ambulanza: i soccorritori hanno constatato la gravità della ferita e hanno accompagnato il diciannovenne all’ospedale Niguarda in codice rosso.

A fare luce sull’episodio, i carabinieri del Radiomobile che hanno esaminato l’area (sul marciapiedi e in strada non c’erano evidenti chiazze di sangue) e ascoltato i testimoni per raccogliere elementi utili. Il diciannovenne era cosciente quando è stato soccorso e, stando a quanto emerso finora, ha lasciato intendere di conoscere chi lo ha aggredito. Ora sono in corso le indagini per risalire al responsabile.

M.V.