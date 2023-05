Milano, clochard 18enne accoltellato nella notte: in tre gli portano il poco che aveva

Milano – Un accoltellamento nella notte, vittima un 18enne. È quanto è successo a Milano, in via Cesare Correnti intorno alle 2. Un clochard egiziano di 18 anni è stato aggredito da tre persone che gli hanno portato via il cellulare.

Tre sconosciuti descritti dal ferito come italiani lo hanno avvicinato e uno lo ha colpito al gluteo per prendergli quel poco che aveva con sé. Gli aggressori sono scappati e l'egiziano è stato accompagnato all'ospedale San Paolo in condizioni ritenute non gravi. Al caso lavora la polizia.