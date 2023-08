"Milano: 4 arresti per un giro di spaccio con due serre in giardino"

L’indagine-lampo su un giro di spaccio. Da Milano all’Alessandrino. Venerdì gli agenti dell’Investigativa del commissariato Monforte Vittoria, guidati dal dirigente Manfredi Fava, hanno smantellato una coltivazione di marijuana a Montemarzino: lì i poliziotti ci sono arrivati grazie a una fonte confidenziale, mettendo nel mirino il trentenne Andrea G., residente in zona Risorgimento ma domiciliato da un mese in Piemonte. Alle 14.35, gli agenti hanno visto arrivare una macchina guidata dal trentaquattrenne Mohamed E.G.: dopo pochi minuti, è uscito G., che si è subito infilato in auto. A quel punto, i poliziotti hanno bloccato la Fiat per un controllo. La perquisizione ha permesso di sequestrare 17,5 chili di marijuana, 77 grammi di cocaina e 300 euro. In casa c’erano pure il ventinovenne Samuel C., e il trentenne Pasquale S. Le verifiche sono proseguite in giardino, dove erano state sistemate le serre (con tre cani a fare da guardia): la prima era attrezzata con pareti isolanti e riflettenti; nella seconda, sono state trovate 16 piante. I quattro sono stati arrestati e portati in cella. N.P.