Milano, 21,5 milioni per il restyling pedonale del Cavalcavia Bussa

Il restyling pedonale del cavalcavia Bussa costerà 21,5 milioni di euro. La cifra è contenuta in una delibera di Giunta, approvata giovedì, sulla

rifunzionalizzazione e riqualificazione del cavalcavia. Il progetto di sistemazione prevede l’inserimento sulla superficie del ponte e nelle due testate di attività pubbliche sempre aperte, attività temporanee in affidamento ad associazioni o legate a specifici eventi ed attività in concessione a privati: aree polifunzionali, playground, spazi per lo sport all’aperto, aree verdi, arene, spazi per la sosta e il relax, terrazze, piccole attività commerciali, bar, atelier, laboratori, showroom e temporary shop. Grazie a questi eventi urbani, la Giunta prevede che sarà possibile una sicura e facile attraversabilità del ponte, sia a piedi sia in bicicletta, "trasformando uno spazio privo di ruolo urbano in uno spazio pubblico attivo e denso di vitalità". Tant’è. La Giunta ha approvato anche la

riqualificazione e l’adeguamento normativo delle componenti

edili ed impiantistiche del Palazzo del Capitano, la sede della Polizia locale in piazza Beccaria 19. I lavori costeranno 25,1 milioni. M.Min.