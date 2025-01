Milan Futuro non vince più. Salvezza a meno cinque

di Alessandro StellaSOLBIATE ARNO (Varese)

Altro pareggio poco utile per il Milan Futuro, che chiude sullo 0-0 la gara casalinga contro il Rimini. Entrambe le squadre proseguono l’astinenza di vittorie che dura dall’8 dicembre e i rossoneri rimangono al terzultimo posto a meno cinque dalla zona salvezza. I padroni di casa producono una buona prova difensiva, ma non riescono a segnare. A punire gli uomini di Bonera (nella foto) stavolta è l’errore su rigore di Magrassi, ipnotizzato da Colombi (che torna a parare dal dischetto dopo oltre sette anni). Il tecnico rossonero conferma quasi interamente l’undici titolare visto ad Ascoli. Uniche differenze Torriani al posto di Raveyre in porta e il nuovo acquisto Quirini, subito molto positivo- sulla fascia destra, all’esordio in maglia rossonera.

Il Milan approccia la gara in maniera convincente e pur senza creare grossi pericoli mette pressione alla retroguardia ospite. Il Rimini tenta di ripartire in contropiede e tra il 12’ e il 16’ ci prova due volte con Parigi e Faretto ma i loro tiri risultano troppo centrali. Al 17’ prima vera chance per i padroni di casa, con Quirini che serve Ianesi in area, ma il tiro del numero 77 viene deviato provvidenzialmente in angolo da De Vitis. Dieci minuti dopo arriva l’occasione più grande per i padroni di casa: Quirini salta Fiorini che lo abbatte causando un rigore solare. Dal dischetto si presenta Magrassi ma il suo tiro, sebbene potente, sale a mezza altezza e Colombi salva il Rimini con un’ottima parata. L’episodio incide negativamente sul Milan, che da quel momento perde in termini di spinta offensiva e la prima frazione si trascina stancamente alla fine. La ripresa vive di ritmi ben più bassi per la prima mezz’ora, ma il Milan è comunque più propositivo e va vicino al gol al 24’ con Quirini, che manda di poco a lato con il destro in spaccata. Nel finale invece è più pericoloso il Rimini prima con Parigi, murato due volte da Camporese, e poi con Bellodi che manda alto in mezza rovesciata.