"Mentre i cittadini sono rinchiusi in casa per cercare di fermare il contagio, al centro di accoglienza di via Antonio Fortunato Stella, nel quartiere Greco, se la spassano tra partitelle di calcio, rapporti sessuali e droga". Lo denuncia Samuele Piscina, presidente del Municipio 2, allegando "le prove": un video in cui sono immortalati ospiti della struttura, in strada. Cinque calciano un pallone, altri sono seduti tra marciapiede e stalli blu per la sosta. "Tutto senza mascherine né rispetto delle distanze". Piscina prosegue: "Cittadini hanno visto gli ospiti sniffare e notato il frequente ingresso di donne nella struttura per soli uomini". Chiede al sindaco "di far presidiare le strade dalla polizia locale". Dalla Fondazione Progetto Arca, che gestisce il centro, respingono gli attacchi: quanto alla partita in strada, spiegano che gli ospiti sono usciti "per pochissimo, dopo aver trascorso 21 giorni chiusi dentro perché un ospite era risultato positivo al virus". La droga "non circola qui dentro". Mentre la donna "una sola, è una mediatrice culturale". M.V.

