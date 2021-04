Milano - Nasce oggi, giovedì 22 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Terra, il Miglio delle Farfalle, una piccola oasi verde al centro di una delle strade più trafficate della città. L’iniziativa rientra nell’ambito di Luoghicomuni, l’azione del programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo orientata alla rigenerazione e alla cura condivisa di spazi aperti collettivi attraverso la stipula di Patti di collaborazione, curati da Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà e Italia Nostra.

Il Patto prevede, tra aprile e maggio 2021, la messa a dimora di fiori e piante e l’allestimento di elementi protettivi per la realizzazione e la cura delle aiuole presenti nel tratto ciclopedonale centrale di corso Lodi, in corrispondenza dell’incrocio con via Tagliamento, viale Brenta e piazzale Corvetto. L’obiettivo è quello di allestire le aiuole con essenze in grado di attrarre farfalle e insetti impollinatori per incrementare la biodiversità dell’area, e in futuro di fare della zona teatro di eventi, attività e laboratori aperti al territorio. I cittadini coinvolti potranno usare la piattaforma online di GuardaMI (il progetto di citizen science promosso dal Liceo Artistico Statale di Brera) per inserire le proprie osservazioni sul monitoraggio del progetto, che servirà a valutare l’impatto generato dal Miglio delle Farfalle sulla biodiversità della zona.

Durante la giornata si sono tenuti i lavori di piantumazione delle prime tre aree – altre aiuole saranno realizzate nei prossimi tre anni lungo tutto il tratto del Miglio delle Farfalle – al termine dei quali è stato ufficialmente siglato il Patto in presenza dell’Assessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data Lorenzo Lipparini, da alcuni commercianti e associazioni del quartiere (tipografia Fratelli Bonvini Milano 1909, libreria Punta alla Luna, Casa Editrice Topipittori, cartolibreria Besio, Associazione Dare.ngo, Progetto GuardaMi, Residenti in Piazza San Luigi e dintorni Social Street Milano, Social Street Corso Lodi e dintorni, Made in Corvetto, La Stazione delle biciclette), nonché da 18 cittadine e cittadini attivi, tra cui due bambine e un bambino del quartiere: è la prima volta infatti che dei minori firmano un Patto con il Comune di Milano.

"Il quartiere Corvetto - ha commentato l'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini - si arricchisce di un patto di collaborazione che ha per protagonista il verde e i cittadini attivi che hanno pensato questo progetto di abbellimento e cura di corso Lodi. Un ringraziamento va ai cittadini, ai sostenitori e alle realtà associative che hanno messo la propria competenza a servizio delle idee progettuali nate dal basso, che il Comune accompagna e sostiene con una rete sempre più ampia di realtà impegnate nella cura dei beni comuni".