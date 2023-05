Michele Avola: "Il primo progetto? Il paese sarà tutto illuminato"

"Ho ancora la voce che trema dall’emozione e le farfalle nello stomaco: come quando sei innamorato. Grazie Bellinzago". Così in un post, l’altra sera, il grazie al paese del neosindaco Michele Avola, leader della lista di centrosinistra Vivere Bellinzago, designata nuovamente alla guida del paese. Il primo giorno dopo il voto, però, è già di lavoro, in municipio: "Si continua, ma d’altra parte non ci eravamo mai fermati". Il primo impegno concreto da sindaco: "Subito un incontro con il segretario comunale per esaminare un po’ di pratiche burocratiche post voto. La lettera che conferma l’aspettativa dalla mia azienda, perchè desidero essere un sindaco a tempo pieno. Guardando avanti, il primo progetto cui ci dedicheremo è la riqualifcazione dell’impianto di illuminazione con Cogeser. Il paese va tutto rischiarato. C’è già un percorso". L’altra sera, appena dopo l’ufficialità della vittoria, il sindaco ha ricevuto i complimenti e le congratulazione dei due competitors, Stefania Goi di SiAmo Bellinzago e Piergiorgio Neri, di Insieme per Cambiare. Quest’ultimo guiderà in Consiglio il gruppo di minoranza. I nomi della nuova giunta sono pronti, ma ancora per qualche giorno sotto embargo. Due certezze: ci sarà Angela Comelli, la sindaca uscente, e ci sarà, almeno, un secondo uomo. La giunta Comelli quasi tutta "in rosa" rischiò il commissariamento nel 2020 per deficit di quote azzurre. "Siamo pronti e con le quote a posto - scherza il neo borgomastro -. Non è stata certo una credenziale prioritaria nella scelta. Ma la regola c’è, e stavolta la rispettiamo. Anche se il Prefetto, a suo tempo, ci fece persino i complimenti". Infine, il successo di Avola è un indiretto test di gradimento per l’Unione dei Comuni Adda Martesana, di cui Bellinzago fa parte dal 2016: "Ai cittadini abbiamo presentato i numeri come sono. Numeri che certificano che l’adesione all’Unione, pure con delle criticità, è sotto tutti gli aspetti un vantaggio".Monica Autunno