"Mi dà un’indicazione?" E le porta via il Rolex

La scusa dell’indicazione stradale. Il trucco del foglietto sul tavolo per distrarre la vittima. E il furto dell’orologio. Il colpo è andato in scena nella tarda mattinata di venerdì in via Verga, in zona Washington. Una donna di 57 anni, seduta ai tavolini esterni di un bar, è stata avvicinata da un’altra donna, che le ha chiesto di aiutarla a raggiungere un determinato indirizzo. Dopo qualche secondo, ha tirato fuori un foglietto e l’ha messo sul tavolo, per fingere di farsi indicare con precisione il luogo. Approfittando di un attimo di distrazione della cinquantasettenne, la ladra le ha afferrato il polso sinistro e le ha sfilato un Rolex modello Air-King del valore di circa 5mila euro, per poi scappare. La vittima si è accorta subito del furto, ma non è riuscita a bloccare la donna. A quel punto, non le è rimasto altro da fare che chiamare la polizia.