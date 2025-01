Mezzi pubblici, passeggeri in lieve aumento

"Il report di Amat per i mesi di ottobre e novembre 2024, rispetto agli stessi mesi del 2023, mostra una ripresa dello sharing e del trasporto pubblico": è quanto si legge nella nota diramata ieri dal Comune. "Per quanto riguarda Area C, a ottobre 2024 gli ingressi infrasettimanali sono in calo (-1,52%), mentre risultano in aumento il sabato (+4,5%) e la domenica (+5,61%). A novembre le percentuali sono in discesa tutti i giorni della settimana (-3,42% dal lunedì al venerdì, -7,29% il sabato e -3,96% la domenica). I numeri di Area B potrebbero risentire degli effetti delle giornate piovose a ottobre ed è il weekend, quando la Ztl non è attiva, che fa segnare i numeri più alti con +4,5% al sabato e +5,61% la domenica. Dal lunedì al venerdì, invece, l’incremento di accessi si assesta sul +3,3%. A novembre i numeri tornano a scendere nei giorni feriali (-0,21%) e al sabato (-4,89%), mentre si alzano di domenica (+4,13%). In aumento l’accesso al trasporto pubblico: a ottobre si registra un +2,9% e a novembre un +0,3%. Quanto all’utilizzo dei parcheggi di interscambio, a ottobre c’è un aumento del 7,9%, mentre a novembre una lieve diminuzione (-0,5%). In merito all’uso dei mezzi in sharing, a ottobre calano le auto (-5,2%), gli scooter (-38,2%), i monopattini (-8,7%) e le bici (-11,9%); a novembre risale l’uso delle bici (+10,2%) e dei monopattini (+19,7%), mentre continua il trend negativo di auto (-10,4%) e scooter (-9,8%)". Critico Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde: "Si celano i dati degli ingressi prima delle 7.30 e dopo le 19.30 che rappresentano il 20% delle auto che così evitano i divieti. Probabilmente sono i diesel più inquinanti".