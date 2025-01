Mezzi pubblici, appello a Milano e Atm: "Siamo pronti ad aumentare i fondi"

Parole "poco generose", quelle del sindaco Rino Puiti, secondo l’assessora alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi. Si riferisce alle dichiarazioni che il primo cittadino di Buccinasco ha diffuso ieri mattina, riguardo il sentito tema del trasporto pubblico nell’hinterland del sudovest milanese. "Nonostante la poca sensibilità di Atm e Comune di Milano per i nostri problemi di mobilità - ha espresso il sindaco Pruiti - continuiamo la nostra battaglia per ottenere un potenziamento dei mezzi pubblici da e per Milano. A questo punto siamo anche disponibili a dare più soldi ad Atm, a cui oggi paghiamo 500mila euro all’anno, specialmente per prolungare il percorso della 325 all’interno di Buccinasco. Cos’altro possiamo fare?".

Il sindaco parla dei cambiamenti al trasporto pubblico in seguito all’apertura della stazione di San Cristoforo della M4, sul territorio di Milano. Molti cittadini hanno espresso disagi e criticità: il primo cittadino chiede delle modifiche a partire dal ripristino del capolinea della 351 a Romolo, più corse pomeridiane, spostamento della fermata San Cristoforo M4 vicino all’ingresso della passerella in via Lodovico il Moro. E, "utilizzando risorse comunali, estensione di poco meno di due chilometri della 325 - spiegano dal Comune -. Il confronto con gli utenti e il monitoraggio hanno evidenziato criticità su cui intervenire, ma anche passaggi a cui poter rinunciare. Il sindaco e l’assessore ai Trasporti Mario Ciccarelli lo hanno evidenziato in un incontro con i tecnici di Atm e del Comune di Milano, lo scorso 20 gennaio. Il primo cittadino ha poi specificato le richieste di Buccinasco nel dettaglio anche in una lettera inviata lunedì 27".

L’assessora alla Mobilità di Milano (Atm, è una società partecipata al 100% dal Comune di Milano): "Quelle del sindaco di Buccinasco mi sembrano dichiarazioni poco generose, vista la disponibilità e il lavoro fatto dagli uffici della direzione mobilità e di Atm - ha dichiarato l’assessora Censi -. Detto ciò, la formalizzazione delle loro richieste è arrivata agli uffici solo oggi – ieri, ndr – all’ora di pranzo, a differenza di quelle del Comune di Corsico pervenuta immediatamente dopo l’incontro. Le richieste saranno analizzate e sarà data risposta in maniera formale, tenendo conto dei dati di frequenza e utilizzo dei mezzi pubblici e delle necessità di trasporto dei cittadini di tutti i Comuni interessati, nello spirito di una leale collaborazione tra amministratori".