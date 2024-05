Metrotranvia per Limbiate, ecco il bando: 180 milioni per 11,7 chilometri di tracciato

È stato pubblicato il bando di gara per la riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate, opera strategica per i pendolari e per la capillarità della rete di collegamento tra capoluogo e hinterland. A dare l’annuncio del bando è Regione Lombardia, che cofinanzia la riqualificazione con 26,8 milioni di euro insieme al Comune di Milano, che contribuirà con 14,8 milioni, e allo Stato, che garantirà 137,3 milioni di euro per un conto totale di circa 180 milioni di euro. Nel dettaglio, l’intervento – si spiega nella nota diramata ieri da Palazzo Lombardia – "consiste nella trasformazione e completa riqualificazione della tranvia dal quartiere milanese della Comasina (dove è garantito l’interscambio con la Metropolitana 3) all’ospedale di Limbiate, per uno sviluppo complessivo di circa 11,7 chilometri con 19 fermate, attraverso due Province (quella di Milano e di Monza e Brianza) e attraverso i Comuni di Milano, Cormano, Paderno Dugnano, Senago, Varedo e Limbiate". L’ente attuatore è il Comune di Milano.

"Si tratta di un primo, importante risultato – afferma Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture e alle Opere pubbliche – verso la rinascita di una linea tranviaria strategica per le connessioni tra il capoluogo lombardo, le città dell’area metropolitana e la Provincia di Monza, anche considerando l’interscambio con la Metropolitana 3. Regione Lombardia – prosegue l’assessore – ha contributo con un investimento finanziario di 26,8 milioni di euro per la ristrutturazione e il potenziamento della linea, a cui si aggiungono i 20 milioni di euro stanziati per l’acquisto di 8 nuovi tram". Dai tram a Trenord. Domani torna il “Lomellina Express“, il treno storico diretto a Pavia e a Mortara. Appuntamento alle 9.25 alla stazione Centrale di Milano. Una volta arrivati in Lomellina, i passeggeri avranno a disposizione tour per scoprire il territorio tra aree naturali, castelli, abbazie, gastronomia e aziende agricole tra le risaie.

Giambattista Anastasio