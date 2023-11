Metrotranvia Desio-Seregno: "Un cronoprogramma per ridurre i tanti disagi"

Metrotranvia Milano-Desio-Seregno, nuovo cronoprogramma dei lavori, disagi da ridurre per le imprese, criticità e impatti dei cantieri sulla viabilità delle città attraversate dalla tratta. Sono stati questi gli argomenti principali dell’incontro a Palazzo Isimbardi tra Città Metropolitana e l’Associazione territoriale Alta Brianza di ConfCommercio: il segretario generale di ConfCommercio di Milano, Lodi e Monza Brianza Marco Barbieri e il segretario di Alta Brianza Simone Errico hanno manifestato a Daniela Caputo, consigliera delegata alle Infrastrutture di Città Metropolitana, e a Matteo Colombo, ingegnere di MM e direttore dei lavori, la necessità di avere soprattutto un aggiornamento delle tempistiche dei lavori, che presentano ritardi, per l’aumento dei costi delle materie prime e per le difficoltà a reperire mano d’opera. Come a Desio e Seregno, per esempio, ci sono i cantieri per la rimozione dei vecchi binari, ma non sono in corso i lavori. Per il Nord Milano, a Cusano Milanino le cantierizzazioni sono state aperte in via Cooperazione, a Milanino, e lungo le vie Roma e via Azalee, per le dismissioni delle rotaie esistenti. A Paderno Dugnano, invece, i cantieri sono allestiti e i lavori sono in corso nelle varie aree previste della lunga via Erba, oltre al campo base di via Corelli. Infine, a Bresso, la prima città della tratta da Milano, poche settimane fa sono state consegnate alcune aree dove avranno inizio i primi cantieri su via Vittorio Veneto. Le criticità principali per i commercianti saranno rappresentate dai lavori nelle strade fortemente urbanizzate e attraversate dalla linea, come via Sormani a Cusano e via Vittorio Veneto a Bresso. "L’attenzione verso le imprese su tutto l’asse interessato dai lavori della metrotranvia è la nostra priorità - precisa Marco Barbieri di ConfCommercio -. Per questo abbiamo chiesto a Città Metropolitana garanzie sull’avanzamento dell’opera e ribadito la necessità di ridurre al minimo i disagi per le attività commerciali in prossimità dei cantieri". Da Bresso a Seregno sono circa 4mila le imprese, tra commerciali, industriali e artigianali, con 12mila addetti.