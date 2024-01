Metropolitana M4 a Milano, il sindaco Sala: “Entro settembre 2024 la linea sarà aperta completamente”

Milano, 5 gennaio 2024 – “Stiamo correndo per aprire tutta la linea entro settembre 2024”. E’ quanto ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una story sul suo profilo Instagram, parlando della metropolitana M4, al momento attiva dall'aeroporto di Linate a San Babila. E lo ha fatto pubblicando alcune fotografie che lo immortalano durante una visita ai cantieri al capolinea ovest di San Cristoforo.

Quando la M4 sarà aperta con tutte le 21 fermate “ci vorranno solo 30 minuti per arrivare a Linate”, ha aggiunto. Attorno al capolinea di San Cristoforo “su un'area di 17 ettari, terreni in parte già di proprietà del Comune e in parte sequestrati alla mafia, trovano spazio un deposito per ospitare di notte i 42 treni in servizio - ha proseguito - e un'officina per la manutenzione dei mezzi. Il tutto inserito nel parco di San Cristoforo, nell'ex scalo ferroviario”.

Inoltre sarà realizzata una passerella ciclopedonale che collegherà piazza Tirana con il Ronchetto permettendo ai residenti del quartiere Lorenteggio di accedere facilmente ai Navigli. Infine ci sarà “una nuova centrale elettrica di A2A che servirà la stazione ma anche il quartiere”. Sala ha infine spiegato che “in primavera” tornerà a “verificare l'avanzamento dei lavori anche se l'obiettivo - ha ribadito - é aprire entro settembre”.