Metropolitana M4, conto alla rovescia a Milano: “Linea finita per settembre 2024”

Il cronoprogramma dei lavori della Metropolitana 4 è confermato, almeno per ora. Ad assicurarlo è il sindaco Giuseppe Sala, che ieri mattina ha svolto un sopralluogo tra i cantieri della tratta ovest della nuova linea sotterranea, l’unica che deve essere ancora completata, per l’esattezza quella che va dalla centralissima stazione di San Babila, dove incrocia la M1, alla stazione-capolinea di San Cristoforo Fs.

“Innanzitutto una conferma – scrive il primo cittadino sui suoi canali social, una volta conclusa la visita ai cantieri –: stiamo correndo per aprire tutta la linea per settembre 2024. Con 21 fermate ci vorranno solo 30 minuti per raggiungere l’aeroporto di Linate", l’altro capolinea della Blu, oltre a San Cristoforo Fs, a proposito del quale Sala aggiunge: "Impressionante quanto ruota attorno al capolinea di San Cristoforo: su un area di 17 ettari, terreni in parte sequestrati alla mafia e in parte di proprietà già del Comune di Milano, trova spazio il deposito che ospiterà di notte i 42 treni in servizio e un’officina per la loro manutenzione. Il tutto inserito nel parco dell’ex scalo ferroviario di San Cristoforo. Un passarella ciclopedonale collegherà piazza Tirana con il quartiere Ronchetto – prosegue il sindaco – e permetterà ai residenti del quartiere Lorenteggio di accedere facilmente ai Navigli. Infine, c’è la nuova cabina elettrica di A2A Spa. In primavera tornerò a verificare l’avanzamento dei lavori ma l’obiettivo, ripeto, è aprire entro settembre".

Nel frattempo si sta già lavorando al prolungamento della linea. Verso est. A inizio dicembre la Giunta comunale ha infatti approvato il Piano di fattibilità tecnica ed economica del prolungamento fino a Segrate. Il costo di realizzazione della tratta aggiuntiva è di 470 milioni di euro, una cifra che risente degli incrementi dovuti all’aumento dei costi dei materiali. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già garantito un finanziamento di 420 milioni di euro. Oltre agli stanziamenti garantiti dai fondi europei e a quelli dei soggetti pubblici e privati, restano da reperire 44 milioni, proprio la somma necessaria a causa dei rincari delle materie prime. Per effetto della delibera della Giunta comunale il prolungamento della Blu entra nel Piano delle opere pubbliche del triennio compreso tra il 2024 e il 2026.