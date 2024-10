Metropolitana leggera per la Brianza. Accordo da 2,4 milioni per progettarla

Sarà la volta buona? La domanda è lecita se si considera che la realizzazione di questa nuova linea è in discussione dal 2019 e ad oggi si è ancora al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Un passo in avanti però c’è e consiste nell’approvazione dell’accordo tra tutti gli enti coinvolti nella partita e dell’ammontare di risorse che ciascuno deve investire proprio per finanziare il progetto di fattibilità dell’opera o, più esattamente, il primo stralcio del progetto di fattibilità. Il Comune di Milano vi ha appena provveduto: la delibera è stata licenziata dalla Giunta di Giuseppe Sala nella seduta di giovedì, l’altroieri. E vale quasi 583mila euro: per l’esattezza 582.818,39 euro. Questo è quanto si è impegnato ad investire Palazzo Marino per progettare la realizzazione di una nuova linea della metropolitana, una metropolitana leggera, una metropolitana di superficie: quella che dovrà unire la stazione di Cologno Nord della Metropolitana 2 a Vimercate, nella provincia di Monza e Brianza.

Nell’accordo sono coinvolti anche i Comuni di Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo, Vimercate e, infine, Regione Lombardia. Il quadro economico prevede che sia proprio la Regione a dare il contributo maggiore: 828mila euro. Quindi Milano con oltre 582mila euro e poi i Comuni brianzoli, che contribuiranno con 200mila euro ciascuno per un totale di 2,4 milioni.

Sia pur leggera, si tratta di una metropolitana fondamentale per migliorare la mobilità e il trasporto pubblico lungo una direttrice strategica e dagli alti voluti di traffico e spostamenti come quella che collega l’area metropolitana milanese e la Brianza. "Risulta necessario – si legge nella delibera – estendere il trasporto pubblico locale da Milano alla sua area metropolitana per rendere più sostenibile il riparto modale negli spostamenti sulla direttrice Vimercatese, verso un’area a Nord-Est della città estesa per 272 chilometri quadrati con oltre 800.000 abitanti" così da creare "una valida alternativa" e spostare le abitudini di mobilità "in favore del trasporto pubblico".