Piazzale Loreto, brusca frenata del metrò: 6 passeggeri feriti e linea rossa interrotta

Milano - Una brusca frenata del metrò ha provocato il ferimento di 6 passeggeri nella serata di ieri, giovedì 2 marzo, alla stazione di Loreto.

È successo intorno alle 21: il convoglio della linea rossa che viaggiava in direzione Sesto, per cause ancora da stabilire, all’ingresso nella stazione si è bloccato di colpo facendo cadere alcuni passeggeri che erano a bordo. Sei di loro sono rimasti feriti e la circolazione in direzione Nord è stata sospesa per permettere i soccorsi.

Alla stazione di Loreto sono arrivate tre ambulanze e i viaggatori contusi, che hanno riportato solo lievi ferite, sono stati trasportati in ospedale: nessuno di loro è in condizioni preoccupanti.

La linea rossa è rimasta bloccata per circa 20 minuti, con un servizio bus sostitutivo per chi viaggiava verso Sesto. La circolazione dei convogli è ripresa poi regolarmente verso le 21.30.