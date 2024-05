Metropolitana Milano, linea blu M4 chiusa per 4 giorni: quando e i bus sostitutivi

Milano, 20 maggio 2024 – Nuova chiusura per la linea M4 (la blu) della metropolitana milanese. I nuovi giorni di stop sono necessari per consentire i test tecnici in vista dell’apertura completa della linea. La blu sarà chiusa venerdì 24, sabato 25, domenica 26 lunedì 27 maggio. Un ulteriore stop è in calendario per il 10 e 11 giugno. “Si tratta dei test tecnici sull’intera infrastruttura (che passa da 8 fermate e 13 treni a 21 fermate e 47 treni) e delle prove di circolazione (pre-esercizio) richieste dal Ministero dei Trasporti – spiega Atm -. Durante le giornate di test, che possono essere svolti solo in assenza di passeggeri, M4 è chiusa e i treni sono sostituiti da bus. Di notte, sono in servizio i bus notturni NM4 come al solito”.

Orari e frequenze dei bus BM4

Frequenze da lunedì a venerdì:

tra le 7 e le 9:30 circa: ogni 3/4 minuti tra le 6 e le 7 e tra le 9:30 e le 19:30 circa: ogni 6/7 minuti dopo le 19:30: ogni 15 minuti Frequenze il sabato e festivi:

tra le 6 e le 19:30 circa: ogni 7 minuti dopo le 19:30: ogni 15 minuti Orari da Linate per Duomo:

prima partenza alle ore 6:00 ultima partenza alle ore 00:30 Orari da Duomo per Linate:

prima partenza alle ore 6:00 ultima partenza alle ore 00:45

Terminato il servizio diurno dei bus BM4, inizia il servizio notturno dei bus NM4.

Fermate dei bus BM4

I bus fermano a questi indirizzi

Linate Aeroporto : in corrispondenza degli arrivi, di fronte alla porta 8

: in corrispondenza degli arrivi, di fronte alla porta 8 Viale Forlanini Aeronautica Militare: all’altezza del sovrappasso pedonale

Repetti : viale Forlanini, all’altezza di via Cavriana

: viale Forlanini, all’altezza di via Cavriana Stazione Forlanini: verso Duomo fermano in viale Corsica 91, prima di via Mezzofanti; verso Linate in viale Corsica, dopo via De Andreis

verso Duomo fermano in viale Corsica 91, prima di via Mezzofanti; verso Linate in viale Corsica, dopo via De Andreis Argonne : verso Duomo fermano in via Lomellina 64, prima di largo porto di Classe; verso Linate in viale Argonne 42, prima di via Marciano

: verso Duomo fermano in via Lomellina 64, prima di largo porto di Classe; verso Linate in viale Argonne 42, prima di via Marciano Susa : verso Duomo fermano in viale Argonne, dopo piazzale Susa; verso Linate in viale Argonne 20, dopo via Catania

: verso Duomo fermano in viale Argonne, dopo piazzale Susa; verso Linate in viale Argonne 20, dopo via Catania Dateo : verso Duomo fermano in piazzale Dateo, prima di viale dei Mille; verso Linate in corso Indipendenza, prima di viale Piceno

: verso Duomo fermano in piazzale Dateo, prima di viale dei Mille; verso Linate in corso Indipendenza, prima di viale Piceno Tricolore : verso Duomo fermano in corso Concordia, prima di piazza del Tricolore; verso Linate in piazza del Tricolore 3

: verso Duomo fermano in corso Concordia, prima di piazza del Tricolore; verso Linate in piazza del Tricolore 3 San Babila : verso Duomo fermano in via Visconti di Modrone, dopo corso Monforte, all’altezza del civico 33; verso Linate fermano in via Visconti di Modrone, prima di via Mascagni, all’altezza del civico 16.

: verso Duomo fermano in via Visconti di Modrone, dopo corso Monforte, all’altezza del civico 33; verso Linate fermano in via Visconti di Modrone, prima di via Mascagni, all’altezza del civico 16. Largo Augusto (solo verso Duomo): via Cavallotti, prima di corso Europa

(solo verso Duomo): via Cavallotti, prima di corso Europa Via Larga : verso Duomo fermano all’angolo con via San Clemente; verso Linate prima di via Verziere

: verso Duomo fermano all’angolo con via San Clemente; verso Linate prima di via Verziere Duomo: via Baracchini 1, dopo via Paolo da Cannobio

Altre linee alternative tra Linate e San Babila

Tra Linate e Repetti: bus 973 Tra Argonne e Dateo: bus 54 Tra Dateo e San Babila: bus 61 Tra Forlanini e piazza Fontana: tram 27