M4, problemi per il pagamento di biglietti e abbonamenti

Milano – Non sembra ancora aver superato il periodo di completo rodaggio il servizio sulla M4 offerto ai pendolari milanesi. Se i treni viaggiano regolarmente, sussistono ancora problematiche per i pagamenti, elettronici e non, attraverso le colonnine. Un dato che diventa più evidente nei primi giorni della settimana e del mese, quando i viaggiatori acquistano i tagliandi periodici.

Oggi è risultato infatti impossibile alla stazione Frattini e San Babila effettuare i pagamenti di biglietti singoli, mensili, annuali attraverso le carte di credito. Il terminale si ferma in attesa di processare il pagamento e dopo il periodo di attesa rilascia il messaggio di errore. Attenzione anche a chi decide di pagare in contanti. Impossibile, in diverse colonnine, pagare con determinati tagli e se dopo aver accettato i primi non si riesce ad arrivare alla cifra che serve per l'acquisto, la macchina restituisce i soldi in moneta, ma non quelli in carta. A questo punto dovrebbe venir rilasciata una ricevuta, ma non è detto accada e l'unico modo per avere un rimborso è segnarsi il nome del distributore automatico per accedere al sito di Atm e presentare reclamo.

Per ricaricare la propria tessera o acquistare il tagliando, il rimedio è quindi quello di trovare un'edicola oppure, per chi cambia da una linea a un'altra, servirsi dai terminali delle altre tratte una volta abbandonata la M4.

Secondo quanto riferito da ATM, presente lungo la tratta della M4 con del personale in aiuto agli utenti, il disservizio sarebbe da attribuire a problematiche nel circuito bancario.