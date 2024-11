"Metodo formativo da Squid Game. Non ci stiamo"

A far scoppiare la protesta è l’applicazione di un metodo formativo con modalità che, a detta dei sindacati, "ricorda Squid Game". Un Performance Improvement Plan (Pip) arrivato "dopo che a diversi lavoratori è stata proposta la possibilità di uscire dall’azienda se non si fossero ritrovati nelle motivazioni, nella programmazione e nella gestione". Il risultato è uno sciopero di 8 ore proclamato da Filcams–Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs che coinvolge i circa 2700 dipendenti di Cerved Group, colosso che si occupa di report aziendali e studi di settore. La preoccupazione è legata anche all’intelligenza artificiale e all’impatto su alcune funzioni. "Negli scorsi mesi – spiegano i sindacati – in occasione del cambio al vertice della struttura delle risorse umane erano stati bloccati i progetti formativi da noi contestati perché ponevano le persone in una situazione di grande incertezza personale. Oggi la situazione viene replicata modificando soltanto il titolo del piano. Quindi le persone non sanno quali sono i criteri con cui sono state inserite nel piano e non sanno cosa accadrà se non raggiungeranno i livelli di performance richiesti. Una situazione che si delinea come pressione impropria".

A.G.