Meteo Lombardia: temperature in netto calo, non mettete via i cappotti. Dove farà più freddo

Milano, 17 aprile 2024 – Dall’anticipo di estate all’amarcord – si fa per dire – dell’inverno. Aprile, che dal punto di vista del meteo è mese volubile per eccellenza del resto, in pochi giorni mostra entrambe le sue facce. “Colpa” anche del cambiamento climatico, fenomeno che spariglia sempre di più le carte, oltre che le nostre convinzioni e abitudini.

Anche la Lombardia sarà coinvolta dal peggioramento delle condizioni meteo che sta per investire tutta Italia. Più che le piogge, la cui presenza nella nostra regione resterà residuale, a riguardarci sarà l’abbassamento delle temperature, che raggiungeranno valori sotto la media e, in qualche zona, vicino anche allo zero, ovviamente nelle minime.

Temperature in calo (Archivio)

Oggi, mercoledì 17 aprile, la giornata è iniziata all’insegna del sole. Nel pomeriggio si assisterà a qualche annuvolamento, con possibili rovesci o temporali a est, fra Iseo e Garda. Ancora vento, in particolare dalla tarda mattinata sulla Lombardia occidentale.

Temperature massime fra 16 e 19 gradi, minime in discesa fino ai 3 gradi.

Più nuvole e più freddo: questo ci propone il menù della giornata di domani in Lombardia. Dopo un inizio soleggiato, il cielo dovrebbe velarsi fino a portare rovesci sparsi o brevi temporali nel pomeriggio. Le temperature massime saranno in diminuzione, con valori fino ai 15°. Vento forte sulle Prealpi.

Il cielo sarà più sereno venerdì 19 aprile, fatto salvo qualche innocuo passaggio nuvoloso. Niente precipitazioni, a parte qualche debole fenomeno sulle montagne vicino al confine. Massime in risalita fino ai 18°

Nel week-end il copione non dovrebbe variare: sabato 20 aprile la giornata dovrebbe presentarsi serena e limpida con vento da settentrione fino a bassa quota, domenica 21, invece, dovrebbe aumentare la possibilità dei rovesci.