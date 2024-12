Messico, riecco il subcomandante Marcos: "Non ci arrendiamo ai narcotrafficanti"

Alla vigilia del 31esimo anniversario della sollevazione dell’Esercito zapatista di liberazione nazionale nello Stato messicano del Chiapas, il suo leader storico, conosciuto come il subcomandante Marcos, è ricomparso a San Cristobal de las Casas sfidando la criminalità organizzata e le forze di sicurezza di fronte alle violenze senza precedenti che stanno investendo il Messico. In un suo intervento, il subcomandante Marcos - il cui vero nome è Rafael Sebastián Guillén Vicente, ed è anche noto come subcomandante Galeano - ha assicurato che "le comunità zapatiste del Chiapas non saranno sottomesse né dalle bande criminali né dalle forze di sicurezza dello Stato". Marcos ha ripercorso la lotta degli zapatisti che arrivarono a Città del Messico il primo gennaio 1994 e ha assicurato che "la loro resistenza rimane indistruttibile di fronte alle minacce costanti".