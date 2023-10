"Merlata Bloom Milano: Candidature Aperte".

Anche per ottobre sono tante le opportunità di lavoro a cui candidarsi. Afol Metropolitana, infatti, sta selezionando diversi profili per i brand che saranno presenti con negozi, punti di ristoro, servizi all’interno di Merlata Bloom Milano, il lifestyle center che aprirà nell’area nord-ovest del capoluogo lombardo.

Tra gli appuntamenti, lunedì 16 si tiene il recruiting day Flying Tiger Copenhagen alle 10.30 nella sede aziendale di via Borromei 11 a Milano. Le posizioni ricercate dalla catena danese spaziano dallo shopping assistant allo store manager, dagli addetti vendite alle figure che lavorano nella ristorazione. Si continua il 17 con il recruiting day Barazzoni alle 9.45 nello store di piazza Wagner 9 a Milano. Il brand, specializzato in articoli di design per la casa, ricerca addetti vendita per l’apertura dello store in Merlata Bloom Milano. Agli eventi è possibile presentarsi spontaneamente oppure candidarsi, compilando il form di candidatura agli annunci su afolmet.it nella pagina dedicata.

Un altro appuntamento si tiene giovedì 12, dalle 14.30, all’Afolmet Red Point di Cesano Boscone con il recruiting HQ Engineering Italia. La società del settore telecomunicazioni e ingegneria edile è alla ricerca di neo-diplomati da coinvolgere in un percorso di formazione intensiva per ricoprire le posizioni di tecnico rilievi in quota e sopralluoghi, giuntista fibra ottica, elettricista media tensione, installatore ponti radio e manovale edile. Il 17 ottobre a Rozzano si tiene il recruiting day DHL Express Italy, che ricerca diverse figure professionali. L’appuntamento è alle 14.30 a Cascina Grande in via Togliatti 105.