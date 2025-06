Mereghetti e la batosta alle urne: "Sarà un’opposizione costruttiva"

Ha tentato il sorpasso, ma gli elettori gli hanno detto no allargando la forbice e non certo a suo favore. Claudio Mereghetti, 66 anni, ex candidato sindaco civico appoggiato dal centrodestra, esce sconfitto dalle urne. Dalla vincitrice lo separano 3.871 voti, ma non perde il fair-play. Anzi, è il primo a congratularsi con Paola Colombo. Nelle scorse settimane non aveva risparmiato bordate agli avversari, ma adesso i toni sono diversi.

"La volontà dei cittadini è sacra e va sempre rispettata: è questa la base su cui si fonda la nostra democrazia", ha detto man mano che si profilava la disfatta. "Ringrazio di cuore tutte le persone che in questi mesi hanno camminato al mio fianco - sottolinea - partiti e liste civiche che hanno creduto nel nostro progetto, i candidati al consiglio comunale, i volontari e i tanti cittadini che ci hanno sostenuto con passione e impegno. È stata una campagna elettorale intensa, entusiasmante e ricca di incontri veri". "Il nostro risultato, seppur distante dall’obiettivo - aggiunge - è frutto di un lavoro serio e partecipato, che ha saputo portare all’attenzione della città temi fondamentali come la viabilità, la manutenzione, la sicurezza, il rilancio delle politiche abitative e la valorizzazione del patrimonio pubblico".

Ora, si apre una nuova fase. "Faremo un’opposizione responsabile, competente e attenta con l’unico obiettivo di vigilare sull’operato della nuova maggioranza e di promuovere tutte le proposte utili a migliorare la qualità della vita dei cernuschesi. Continueremo a rappresentare chi ha creduto nel cambiamento e chi chiede alla politica serietà, competenza e ascolto. Cernusco merita impegno ogni giorno. E il nostro continuerà con coerenza e determinazione". La sconfitta dei conservatori cambia anche la composizione dell’arco consiliare, in questo mandato la Lega non sarà in aula. E neppure Valentina Tedesco, l’ex candidata sindaca de La Città in comune, Sinistra per Cernusco e 5Stelle.

Barbara Calderola