Mereghetti e il "no" di Vivere e Adesso: "Troppa distanza col centrodestra"

"Ci hanno steso ponti d’oro, ma il perimetro di valori del centrodestra che sostiene Claudio Mereghetti è troppo lontano dal nostro: abbiamo detto no a un apparentamento". Così Danilo Radaelli, ex candidato sindaco di Vivere Cernusco e Adesso, ago della bilancia dopo la prima tornata elettorale, chiude all’accordo con i conservatori e le civiche che sostengono il preside 66enne, un punto indietro a Paola Colombo, la vicesindaca 40enne del centrosinistra e come lei alla ricerca di consenso per spuntarla al ballottaggio dell’8 e 9 giugno. "Non era certo questione di ‘do ut des’ – spiega Mereghetti dopo l’incontro con Radaelli - Ma uno scambio di vedute sincero e di analisi che vanno spesso nella stessa direzione". Pur partendo "da idee di base non vicine – aggiunge – grazie alla volontà di ascolto, abbiamo avuto un incontro franco e cordiale. È emerso un forte gradimento su alcune nostre posizioni contro questa Giunta, un gradimento sulla mia persona e sulla mia esperienza e, senza patti o intrallazzi, ho chiesto loro di aiutarci, con il loro vissuto politico, la loro esperienza e la loro impareggiabile memoria storico-politica di questa città, a costruire una Cernusco migliore". "Una volta sindaco - sottolinea Mereghetti - ascolterò tutti, ma sicuramente sarà mio dovere ascoltare ancora di più Vivere Cernusco e Adesso. Liberi da vincoli, rifiutati dal Pd, chiedo alle due liste di aiutare la nostra proposta". Ma l’endorsement non c’è: "Non abbiamo dato indicazioni ai nostri elettori - conclude Radaellli – il voto è loro, hanno piena libertà di scelta". Bar.Cal.