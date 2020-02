Milano, 10 febbraio 2020 - Una nuova manifestazione in viale Puglie, per chiedere sicurezza e controlli sulla merce «di dubbia provenienza» in vendita su alcune bancarelle. Al centro delle proteste anche la vendita di generi alimentari senza autorizzazioni o controllo sanitario.

«Degrado e reati sotto gli occhi di tutti - spiega Rosa Pozzani (Forza Italia), vicepresidente del Municipio 4 - occhi che Palazzo Marino apre a intermittenza, quando fa effettuare alla polizia Locale i dovuti controlli e sequestri. Tutt’intorno abusivi con lenzuola stese a terra che vendono di tutto, al prezzo elevatissimo del degrado dell’intera area».