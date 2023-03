Mercatino dell’arte, dai mobili ai quadri "ecco la mia collezione"

Dai mobili ai quadri d’autore, la passione di Domenico Napolitano è diventata realtà. Ora a Novate un’esposizione permanente di oltre cinquecento quadri, statuette e giade. Si trova in via Gramsci lo spazio aperto al pubblico dove si possono ammirare e acquistare quadri di diversi pittori, opere d’arte di diverse grandezze, periodi storici e movimenti artistici. L’attività ha preso il nome di Mercatino Dell’arte. L’esperienza dell’ottantottenne è iniziata parecchi anni fa, quando ancora ragazzino, lasciò Trinitapoli per trasferirsi a Milano, trovando da lavorare come tappezziere. Un lavoro che dopo dieci anni l’ha portato ad aprire un mobilificio. Erano gli anni ottanta e novanta, in cui la tradizione dei mobilieri era quella di regalare dei quadri a chi acquistava l’arredamente del salotto, della cucina o della camera per la propria casa. Un modo per Domenico di avvicinarsi all’arte e appassionarsi sempre di più. Poi l’arrivo dei grandi magazzini specializzati nell’arredamento economico ha cambiato le regole del mercato, mettendo in difficoltà i mobilifici di qualità. Da qui la scelta di Napolitano: dedicarsi all’arte. Ha iniziato a investire nell’acquisto di opere più o meno famose, interessanti e creare un mercato di quadri. Tante sono state le esposizioni organizzate in diversi hotel di lusso in italia.

Attualmente nello spazio di Novate ci sono copie del Tintoretto, un originale di De Chirico, Leonardo Cremonini, Mosè Bianchi, statue, sculture in bronzo, tappeti. "Sono innamorato dell’arte e il mio obiettivo è quello di farne conoscere la sua bellezza. Ad esempio vorrei invitare gli alunni delle scuole", spiega Napolitano. Lui, sposato da 61 anni con Annamaria da cui è nata Cristina, è stato fondatore e presidente della squadra di calcio Quarto Oggiaro. Il piccolo museo, chiamato Mercatino Dell’arte, si trova a Novate in via Gramsci 57. Per info: 02.64131882 o 333.1355309. Davide Falco