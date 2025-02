Mercati coperti, assist a Sogemi

Il Comune conferisce i mercati coperti di sua proprietà al capitale sociale di Sogemi S.p.a., insieme con le aree dell’ex campo nomadi di via Bonfadini. Il trasferimento al patrimonio della società che gestisce l’Ortomercato è stato approvato ieri dal Consiglio comunale su proposta degli assessori Alessia Cappello (Sviluppo economico) ed Emmanuel Conte (Bilancio).

Nell’operazione, che consente di dare adeguata garanzia agli investimenti richiesti, sono coinvolti 15 dei 21 mercati comunali coperti di Milano, per un totale di 18mila metri quadri di fabbricati e per un valore patrimoniale indicativo di 20 milioni di euro. Sogemi subentrerà all’amministrazione nella gestione di tutti i contratti di concessione in essere.

Per sette mercati (Lorenteggio, Morsenchio, Prealpi, Rombon, Santa Maria del Suffragio, Wagner e Lagosta) le concessioni riguardano soggetti unici. Per altri otto (Chiarelli, Quarto Oggiaro, Monza, Fusina, Ferrara, Montegani, Gratosoglio, Giambellino) i contratti sono con una pluralità di operatori commerciali. Restano esclusi dal trasferimento sei mercati misti (via San Paolino, via Alex Visconti, Mercato Darsena Ticinese, Mercato Ponte Lambro, Mercato dei Fiori al Cimitero di Lambrate e al Cimitero Maggiore), che per motivi tecnici diversi non possono essere conferiti. In un ordine del giorno firmato dalle consigliere comunali dem Beatrice Uguccioni e Natascia Tosoni e collegato alla delibera, il Pd chiede che "nella riqualificazione dei mercati Sogemi dia priorità a quelli dismessi o che necessitano interventi strutturali".