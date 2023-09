Memorial di calcio "Claudio Marovelli" a Garbagnate Milanese: gare al San Luigi

Torna il Memorial Claudio Marovelli. Sono in corso le gare del torneo calcistico regionale organizzato da Osl Calcio, in collaborazione con l’associazione Claudio Marovelli, ospitate in questi giorni nell’impianto sportivo dell’oratorio San Luigi di via Padre Vismara 2 a Garbagnate Milanese dove si disputeranno, il 30 settembre, le finali e le semifinali. La manifestazione ha lo scopo di unire la memoria di Claudio, scomparso nel 2008, a opere di beneficenza e solidarietà nel territorio.

Al torneo, riservato ai calciatori appartenenti alla categoria esordienti secondo anno regolarmente tesserati Figc, prendono parte moltissime società dell’hinterland.

Mon.Gue.