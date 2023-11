Mediglia Un’agroforesta accanto al futuro polo educativo

Un’agroforesta per Mediglia. Verrà realizzata a San Martino Olearo su un terreno agricolo di 1,5 ettari adiacente al polo educativo San Martino, il nuovo centro educativo i cui lavori inizieranno a breve. Il progetto green, nato dalla collaborazione fra Caritas Ambrosiana e Fondazione Sylva - un’organizzazione non profit che si occupa di rigenerazione ambientale attraverso la riforestazione – ha un duplice scopo: dare vita a un bosco, con alberi e piante concordati con il Parco Sud Milano, e insieme consentire la conduzione di attività agricole. L’intervento prevede anche la creazione di un piccolo vivaio per la propagazione di piante autoctone forestali. Oltre ad autoprodurre alcune delle piante che integreranno nel tempo il sistema agroforestale, il vivaio intende essere sede di attività formative ed educative per la costruzione di competenze in ambito agricolo e vivaistico. Il progetto agroforestale completa il più ampio progetto socio-educativo che la comunità pastorale di Mediglia, insieme a Caritas Ambrosiana, sta per realizzare grazie a un finanziamento di Fondazione Ico Falck. Sarà costituito da un centro educativo extrascolastico, una comunità residenziale per minori, laboratori e impianti sportivi rinnovati, ai quali si aggiungerà appunto l’agroforesta: un’oasi verde per ragazzi e giovani, fondata su un’originale interazione tra educazione, formazione, aggregazione, sport a ambiente.

"L’attenzione dedicata al nostro territorio - ha dichiarato il parroco don Davide Verderio - rappresenta un onore e, al tempo stesso, un fattore di responsabilità di cui ci facciamo carico con convinzione. Investire sui giovani e sulle loro potenzialità è elemento di forte arricchimento per un territorio di cintura come il nostro che, tra le altre cose, ha anche profonde tradizioni e radici agricole. Dobbiamo riscoprirle e aggiornarle, puntando a un corretto modello di sviluppo".

V.G.