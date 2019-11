Milano, 1 novembre 2019 - Grave incidente tra una moto e un'auto a Mediglia. Lo schianto è avvenuto giovedi verso le 20.30, sulla Vecchia Paullese, pochi metri prima della rotatoria che porta a Paullo. Il motociclista, 40 anni, era a bordo di una Honda Cbr 600 e viaggiava da Pantigliate in direzione di Paullo. Per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo e successivamente ha impattato con un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Il centauro è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale a Varese. Sul posto i carabinieri di San Donato Milanese e i sanitari della Croce bianca di Paullo oltre al personale del 118.

© Riproduzione riservata