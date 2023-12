Paura a Mediglia, fumo e fiamme da una villetta: distrutto il sottotetto

Mediglia - Momenti di paura ieri ad ora di pranzo a Triginto di Mediglia per un rogo divampato in un sottotetto di una villetta di via Garibaldi. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati ma solo danni alla copertura della casetta. Il violento incendio è divampato attorno a mezzogiorno in una villetta dove sono in corso lavori di ristrutturazione per cause ancora in fase di accertamenti.

La villetta andata a fuoco

Secondo quanto emerso le fiamme sarebbero partite dalla canna fumaria dell’abitazione. Al momento dell'incidente in casa non vi erano i proprietari ma solo dagli operai che stavano eseguendo i lavori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro mezzi, tra cui tre autopompe e un’autoscala.